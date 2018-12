Campusformand hilser regeringens ungeudspil velkommen

Campusformand Jesper Dahlmann glæder sig over, at regeringen vil se på, hvordan nye love kan gøre det lettere for ungdomsuddannelser at fusionere

Grindsted: Jesper Dahlmann, formand for Campus Grindsted, glæder sig over regeringens ungeudspil, som blandt andet indeholder en hensigtserklæring om at gøre det lettere for ungdomsuddannelser at rykke under samme tag. Han har tidligere talt varmt for en fusion mellem Erhvervsgymnasiet Grindsted og Grindsted Gymnasium & HF og peget på de lovgivningsmæssige bespænd, der er for den idé. Netop de regler og love er noget af det, regeringen lægger op til at ville lave om på.

- Jeg mener stadig, at en fusion er vejen frem. De uddannelser, vi har, kan vi bedst bevare ved at arbejde sammen om dem. Forskellig lovgivning er nogle af de barrierer, der har været. Det er rigtig fint, at politikerne nu har lyttet siger han.