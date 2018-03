Campusformand: - Nu mangler vi bare boliger til de unge

Campus Grindsted står med åbne arme for at tage imod udenbys unge til IKA elitesportsprojekt. Kommer der flere, vil der mangle egnede boliger, forudser campusformand.

Grindsted: Jesper Dahlmann, formand for Campus Grindsted og direktør på Erhvervsgymnasiet Grindsted, ser store perspektiver i, at IKA nu for alvor kommer til byen og etablerer et egentligt akademi.

- For os betyder det jo, at vi kan rekruttere elever langvejsfra, fordi de gerne vil være en del af det talentudviklingsmiljø, IKA er ved at skabe her. Det er meget interessant for os og for alle de andre skoler i campus, siger han.

Jesper Dahlmann ser dog også en udfordring.

- Toni Hessner var været dygtig til at tiltrække elever fra hele landet til Tronsøskolen på grund af heste. Han har også et sted, de kan bo. Det har vi ikke, og det er heller ikke en opgave, vi kan løfte i campusregi. Men der vil helt klart være brug for det, mener han.