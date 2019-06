Campus-formand: Se nærmere på taxametersystemet

Campus-formand Jesper Dahlmann ser gerne, at den nye regering indfører et nyt taxametersystem, så uddannelsesinstitutionerne får en større del af deres samlede tilskud via grundtilskuddet og dermed bliver mindre afhængige af antallet af elever.

- Jeg håber, de vil gå i gang med et nyt taxametersystem, for det system, vi har nu, er lavet for 25 år siden, hvor der var nogle helt andre forudsætninger end i dag. Det er blevet lappet og tilpasset, men det er ikke tidssvarende, og det er en bombe under skolerne i de små områder, siger han.

Grindsted: Det er meget positivt, at en ny regering vil fjerne omprioriteringsbidraget - men det er endnu vigtigere, hvis den vil indføre en ny taxameterordning. Det mener formanden for Campus Grindsted, Jesper Dahlmann.

Det er dyrere i yderområderne

I dag modtager alle ungdomsuddannelsesinstitutioner det samme grundtilskud, og derudover får de en pose penge alt efter antallet af elever. Det er et system, der presser de mindre skoler i de tyndt befolkede områder, hvor der alt andet lige vil være færre elever i klasserne. Da det koster det samme at have en klasse, uanset om der sidder 10 eller 30 elever i den, vil en skole i et yderområde som eksempelvis Grindsted derfor blive presset.

- At uddanne en elev i et tyndere befolket område er bare dyrere end inde på stenbroen, hvor de står i kø. Det håber jeg, at man fra politisk side vil begynde at kigge på, for det er meget vigtigt, siger Jesper Dahlmann.

Campus-formanden ser derfor meget gerne, at politikerne indføre et system, så uddannelsesinstitutionerne får en langt større del af deres tilskud via grundtilskuddet og bliver mindre afhængige af antallet af elever.