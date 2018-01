Campus Grindsted slog dørene op for interesserede

Grindsted: Lørdag var dørene slået op på Campus Grindsted, og alle havde dermed mulighed for at komme ind og se nærmere på, hvilke uddannelser det er muligt at tage.

Håbet er, at der i fremtiden igen kan blive placeret af social- og sundhedsuddannelse i Grindsted, og netop denne uddannelse kom adskillige besøgende forbi for at høre nærmere om.

- Det er nogle, som har været meget målrettede efter, at de gerne vil begynde. De har spurgt meget om, hvorvidt det også vil kunne lade sig gøre at tage hovedforløbet her. Men det kommer man ikke til at kunne. Det bliver kun grundforløbet, fortalte Eva Gregersen, som til daglig er uddannelsesvejleder på social- og sundhedsskolen i Esbjerg og denne lørdag fortalte de gæstende om uddannelsen.