Cafe Hack flytter til Billund Lufthavn - og Søren følger med

Cafe Hack

Cafe Hack er et brasserie/en restaurant beliggende i Aarhus Teater.Spisestedet har eksisteret siden 2001, og har i dagligdagen til hovedformål at være "Aarhus Teaters restaurant".



Cafe Hack danner ramme for ugentlige radiooptagelser som et "levende radiostudio" med publikum.



Cafe Hack tilbyder middagsselskaber og events på Aarhus Teater herunder bryllupper, premierer, konferencer, teatermiddage, julefrokoster mm.



Cafe Hack står jævnligt bag events "ude i byen", totalarrangementer hovedsagelig hos større virksomheder i Aarhus C.