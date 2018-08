Café Grindsted genåbnede fredag med nye ejere og nyt navn

Fredag klokken 11.00 genåbnede Katja og Jan Lund Vinbech Café Grindsted efter to dages ombygning.

Grindsted: Onsdag den 1. august overtog Katja og Jan Lund Vinbech Café Grindsted i Vestergade.

Efter to dage med ombygning genåbnede caféen fredag klokken 11.00 under navnet Viking Café Grindsted.

Det er planen, at det er Jan Lund Vinbech, også kendt som Jan The Pølsemann, der skal køre caféen, mens Katja skal stå for grillbaren Fru Kristof i Hejnsvig, som ægteparret overtog i maj i år.

- Vi har knoklet i to dage, og jeg har ikke sovet i nat. Vi har glædet os rigtig meget til at åbne, fortæller Jan Lund Vinbech.