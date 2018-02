Bysbarn og filminstruktør om forurening: - Nogen må tage fat om problemet

I dag, 12 år senere, er Michael Graversen nervøs for, hvordan forureningen vil blive håndteret, efter at forskere har offentliggjort nye målinger, der viser, at 100 kilo gift hvert år strømmer ud i Grindsted Å.

- Forsiden på det lokale ugeblad var "Forureningsfilm skader byens image", og borgmesteren (Ib Kristensen, red. ) og den daværende formand for handelsstandsforening kritiserede filmen og mig. Og var mere interesseret i at bagatellisere problemet og bekymre sig om byens ry end at adressere forureningsproblemet. Læserne blev direkte opfordret til ikke at tænde for fjernsynet og se filmen, husker Michael Graversen, der også mødte kritik hos både amt og miljøstyrelse.

Grindsted: I juni 2006 var den dengang 25-årige filminstruktør Michael Graversen i Grindsted for at filme og tale med borgere og politikere i barndomsbyen. Resultatet blev filmen "Jorden er giftig" om Grindstedværkets forurening, som et halvt år senere blev vist på DR 2. Målet var at forsøge at råbe op om problemet i Grindsted, men Michael Graversen blev mødt med tavshed.

Lad ikke historien gentage sig

- Det er vigtigt at se problemet i de rette proportioner og vurdere risiko for mennesker og natur, men sådan som forureningen er håndteret indtil videre, er jeg nervøs for fremtiden for naturen og borgerne. For som den pensionerede professor Finn Bro-Rasmussen, der som den eneste forsker turde at udtale sig kritisk, pointerede, så er jordlaget under forureningen ikke 100 procent sikker, og vi ved i virkeligheden ikke nok om forureningen. Hverken i 2006 eller i dag, påpeger Michael Graversen.

Han mener, at der nu skal mere omfattende undersøgelser til:

- Når der er så massiv forurening i, under og omkring et boligområde, burde man lave omfattende undersøgelser. Ikke kun ud fra de oplysninger, man har om, hvor der lovligt er dumpet, men kortlægge hele området, grundigt. For eksisterer der forurening, som vi i virkeligheden ikke har kortlagt, eller som er dumpet uden for myndighedernes søgelys?, siger han og opfordrer til, at alle borgerne står sammen for at forlange, at nogen tager ansvar og får taget fat om problemet. For at historien ikke skal gentage sig.