Byrådsmedlem sygemeldt på grund af stress

Billund Kommune: Socialdemokratiet Simon Nicolajsen Jørgensen går på sygeorlov fra sit arbejde i Billund Byråd.

Simon Nicolajsen Jørgensen har meddelt borgmesteren, at han i en periode ikke kan deltage i byrådsarbejdet, da han er deltidssygemeldt på grund af stress.

- Jeg har et arbejde som ejendomsmægler og går op i mit byrådsarbejde. Begge dele er utrolig spændende, men også tidskrævende, og jeg har den seneste tid oplevet stress-symptomer, som har fået min læge til at anbefale, at jeg i en periode holder pause fra by- og udvalgsarbejde og går på deltid på mit arbejde, lyder det fra Simon Nicolajsen Jørgensen i en pressemeddelelse. - Jeg er utrolig ærgerlig over, at jeg bliver nødt til at trække stikket i en periode, da jeg brænder for det jeg laver og er meget pligtopfyldende. Jeg har dog valgt at følge lægens anvisning, så jeg forhåbentlig hurtigere kan vende tilbage til byrådsarbejdet, tilføjer Simon Nicolajsen Jørgensen.