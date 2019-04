Byporte kan byde Billunds gæster velkommen

I dag bliver bilisterne mødt af et klassisk byskilt, når de ankommer til Billund. Men fremtiden kan måske blive, at der bliver sat byporte op. Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Billund Kommune og Capital of Children planlægger at lade en konkurrence afgøre udseendet af de byporte, der inden længe kan blive sat op ved indkørslerne til Billund by.

Billund: Byporte, der byder bilisterne velkommen, når de kører ind over bygrænsen til Billund. Det kan blive fremtiden. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har besluttet at sætte gang i en proces, der muligvis munder ud i nye byporte ved Billunds byskilte. Indledningsvis vil to til tre hold, bestående af kunstnere eller landskabsarkitekter, blive inviteret til en prækvalifikation, hvor de fortæller nærmere om, hvordan de har tænkt sig at løse opgaven. Blandt andet er det meningen, at borgere - især børn, da byportene skal afspejle at høre hjemme i Børnenes Hovedstad - skal involveres.

Det skal være noget, vi kan holde ud at blive ved med at skulle se på. Per Nyhus (DF), formand, teknik- og miljøudvalget

Dommerkomité udpeger en vinder Herefter er det idéen, at en dommerkomité bestående af politikere samt repræsentanter fra Capital of Children og områdets børn og unge skal pege på det hold, der skal arbejde videre med sit projekt. De kommende byporte skal dog godkendes af politikerne, inden de kan blive sat op. Kommunen vil ganske enkelt sikre sig, at den kan stå inde for det udseende, som byportene ender med at få. - Vi bruger nogle penge til at få undersøgt, hvad det skal være for en type. Efterfølgende skal det behandles politisk, for det skal også være noget, som byrådet synes, er i orden. Det skal være noget, vi kan holde ud at blive ved med at skulle se på, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Skal se ordentlige ud Udvalgsformanden har nemlig selv - i andre byer og kommuner - oplevet at støde på byporte, der med tiden har fået et udtryk, som han ikke ønsker at se i Billund. - Nogle gange, når man kommer kørende forbi en byport, synes jeg, at de kan være lidt trætte at se på, fordi tiden løber fra dem. Sådan skulle det helst ikke være, siger Per Nyhus. Hvis tingene kommer til at køre efter tidsplanen, vil der allerede kunne afholdes prækvalifikation på denne side af sommerferien. Byportene vil i bedste fald kunne implementeres i løbet af efteråret. Billund Kommune har i første omgang afsat 200.000 kroner til projektet.