Bymidte-penge skal bruges på at tiltrække et større udvalg af butikker

Politikerne i Billund Kommune har besluttet, at det er Billund Erhvervsfremme, som får overdraget de penge, der er sat af til at styrke detailhandlen i Grindsted og Billund.

Billund/Grindsted: Det bliver Billund Erhvervsfremmes opgave at skabe bedre forhold for detailhandlen i midtbyerne i Grindsted og Billund. Ved budgetforliget sidste år blev partierne enige om at sætte penge af til netop det formål, og nu har økonomiudvalget besluttet, at det er Billund Erhvervsfremme, som får pengene. Fra handelsstandsforeningerne i Grindsted og Billund var der også kommet ønske om at få pengene til konkrete tiltag i byerne, men politikerne mener, at der skal en mere strategisk tilgang til at løse udfordringen med stigende e-handel og deraf mange butikslukninger. - Vi håber, at Billund Erhvervsfremme kan sætte et udviklingsarbejde i gang for detailhandlen, siger Peter Fredensborg (V), vikarierende formand for økonomiudvalget.

Penge til bymidterne Ved budgetforliget sidste år aftalte partierne at sætte 1 million kroner i 2019 og 1,2 millioner kroner årligt i årene 2020-2022 af til tre formål: Styrkelse af kultur- og fritidsområdet, detailhandlen i Grindsted/Billund samt en ny borgervejlederfunktion.I alle årene går der 250.000 kroner til hhv. kulturområdet og borgervejlederfunktionen.



Bymidterne får resten: Altså 500.000 kroner i 2018 og 700.000 i 2020-2022 (Bymidteforum i Billund koster 150.000 årligt. Resten går til den generelle indsats).

Vigtig med større udvalg Hos Hans Peter Folmann, direktør hos Billund Erhvervsfremme, har man allerede gode ideer til, hvordan pengene skal bruges. - Først og fremmest vil vi forsøge at hjælpe de nuværende butikker med at udvikle sig til sunde forretninger. Det kan være gennem forretningsplaner, kurser og at stille et netværk til rådighed for dem, så de kan hjælpe hinanden: Nogle er gode til sociale medier, andre til butiksindretninger, siger direktøren og tilføjer: - Så vil vi bruge kræfter på ejendomsejerne. Mange af de ejendomme, hvor der er butiksareal i stueetagen og lejligheder over, står tomme, og mange af ejerne er ikke særlige aktive for at få butikker ind. Dem vil vi i dialog med, og se om vi kan hjælpe med at tiltrække kædebutikker, iværksættere eller andre, så vi styrker udvalget af varer. Den største årsag til at handle for folk er faktisk udvalget, ikke prisen.

Bymidteforum i Billund Billund Erhvervsfremme får 350.000 kroner i år til arbejdet, og 550.000 kroner år både i 2020 og 2021. Samtidig er der sat penge af til, at man i Billund by kan opstarte et bymidteforum på samme måde som i Grindsted, hvor folk fra både handelsliv, kultur, uddannelser og andre brancher mødes for at komme med ide til, hvad der kan skabe mere liv i byen.