Byggeriet af Børnenes Univers skrider planmæssigt frem

Grindsted: Det skrider planmæssigt frem med byggeriet af Børnenes Univers Grindsted Syd. Tirsdag var det tid til det traditionelle rejsegilde, hvor cirka 80 børn fra de lokale institutioner deltog. De fik både et par formelle taler samt røde pølser og sodavand.

- Rejsegildet er endnu et skridt videre mod en færdig bygning, og jeg ved, at børnene inden længe skal i aktion igen og være med til at mure, sagde borgmester Ib Kristensen (V) med henvisning til, at børnene allerede tidligere har givet deres besyv med i forbindelse med byggeriet.

Det skete, da der for fire måneder siden blev holdt første spadestik på projektet. Ved den lejlighed havde alle de deltagende børn en skovl i hånden for at være med til at grave byggeriet i gang.

- Det er blevet en tradition i Billund Kommune, at børnene hjælper til, når vi bygger noget til børn. Den tradition må gerne blive lige så fast som selve rejsegildet, lød det fra borgmesteren.