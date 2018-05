Byfornyelsen i Vorbasse er udskudt

Først i foråret 2019 vil der blive sat gang i arbejdet med byfornyelsen i Vorbasse. Det er et krævende arbejde at søge fonde om økonomisk støtte.

Vorbasse: Der kommer til at gå længere tid end forventet, inden der kan blive sat gang i arbejdet med byfornyelse i Vorbasse. Koordineringsudvalget, som står bag byfornyelsesprojektet, er i fuld gang med at søge fonde, men det kan være besværligt, hvis arbejdet først er sat i gang. Når fondene får en ansøgning, bliver der lagt vægt på, at ansøgeren selv har mulighed for at stille med kapital - og dette kapital vil selvsagt være mindre, hvis arbejdet er gået i gang. - Vi har cirka seks millioner kroner, men de tæller kun med, så længe vi ikke er begyndt at bruge dem. Derfor venter vi med første spadestik, siger Ole Gram fra koordineringsudvalget. Første spadestik i forbindelse med byfornyelsen er derfor udskudt til foråret 2019.

Offentlig støtte Der er fra flere sider givet økonomisk støtte til byfornyelsen i Vorbasse. Fra stat og kommune er der i alt givet 5,8 millioner kroner til projektet, som desuden har fået støtte fra bl.a. Vorbasse Fonden.

Stort arbejde Da prisen for det samlede projekt kommer til at løbe op i omkring 20 millioner kroner, er det nødvendigt, at der kan fremvises så stor en kapital som muligt over for de forskellige fonde. - Når man søger fonde, forventer de fleste, at ansøgeren selv kommer med cirka 50 procent af finansieringen. Samtidig kan man kun gå til en fond én gang, så det er vigtigt, at vi koordinerer indsatsen i de mange delprojekter, forklarer Ole Gram. Det er Billund Kommune, som formelt er ejer af projektet, men kommunen og koordinationsudvalget er efter en dialog blevet enige om, at den bedste løsning er at udskyde første spadestik.