Butikstyv var bevæbnet: Afleverede springkniv til personalet

Billund: En 32-årig mand fra lokalområdet havde langt fra ærlige hensigter, da han flankeret af en 28-årig kvinde fra Ikast torsdag besøgte SportMaster i Billund.

De to personer kom klokken 13.38 ind i forretningen på Gammelbro, og her begyndte manden at tage forskellige beklædningsgenstande fra forretningen på, hvorefter han ville forlade stedet igen. Det blev dog opdaget af personalet, og manden blev tilbageholdt.

Han udleverede det tøj, han havde forsøgt at stjæle - og minsandten om han ikke også var i besiddelse af en springkniv, som han samtidig afleverede til personalet.

De to personer stak derefter af fra stedet, men politiet havde efterfølgende held med at standse dem i deres bil. De blev begge anholdt, og den 32-årige blev både sigtet for forsøg på tyveri og for at have været i besiddelse af en springkniv, mens han ved sin anholdelse ligeledes var i besiddelse af euforiserende stoffer, ligesom han kørte bil, selvom han havde mistet kørekortet.