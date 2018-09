Søndag den 30. september rykker en stor del af midtbyens butikker ud til Trehøjevej for at være med i handelsstandsforeningens outletmesse.

- Vi banker et kæmpestort telt op, og så rykker 13 butikker derud. De tager lidt sommerrester med og lidt efterårsnyt, som bliver præsenteret for folk, og så banker vi priserne helt i bund, for nogle ting bliver solgt med 80 procent rabat. Desuden holder nogle af butikker på Trehøjevej ekstraordinært åbent. Det gælder Expert, MacNab og Garant, siger Kristian Duedahl fra handelsstandsforeningen.

Der er blandt de 13 butikker et stort udvalg, eftersom både sportsbutikker, modebutikker, skobutikker og smykkebutikker er blandt de deltagende. I teltet vil hver butik have en stand.

- Det er en initiativ, vi håber, folk tager godt imod, så det kan blive en succes, siger Kristian Duedahl.

Gør folk det, bliver det ikke sidste gang, at man ser sådan et initiativ.

- Vi vil gerne arbejde videre med ideen, sådan at det måske bliver to gange årligt. Det er ikke sikkert, at det skal være på Trehøjevej hver gang. Måske flytter vi i Magion næste gang. Hvem ved?, siger Kristian Duedahl.

Hvad er formålet med at rykke ud af midtbyen?

- Vi har ladet os fortælle, at der er masser af trafik søndag på Trehøjevej. Det er en dag, hvor folk ofte klare de daglige gøremål og derfor for eksempel tager i Jem og Fix. Så flytter vi også derud for at bakke op omkring butikkerne på Trehøjevej, så vi laver et arrangementet, der er i nærheden af dem, siger Kristian Duedahl.

Foruden butikkerne slår handelsstandsforeningen en hoppeborg op og musik, så der også er lidt underholdning for børnene, og hvis sulten melder sig, kan man købe en pølse fra "Alle Tiders Pølsevogn", som også rykker ud på Trehøjevej den dag.