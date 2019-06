Busselskab tilbyder 100 ugentlige afgange mellem Aarhus og Billund Lufthavn

Billund: Busselskabet Colour Tours ApS åbner nu en ny rute til Billund Lufthavn fra Aarhus med 100 ugentlige afgange hver vej. Selskabet har direkte afgange mellem udvalgte danske byer, og interessen er så stor, skriver selskabet i en pressemeddelelse, at man nu åbner en ny rute.

- Vi tilbyder mere end 100 ugentlige afgange som altid passer til de populære fly-ruter. Vi har afgang til alle ruter med BA, Norwegian, Ryan Air, Wiss Air og de fleste afgange til Spies og TUI vi ankommer altid mellem en time og 45 min og to timer før din afgang så du har tid til at tjekke din kuffert ind. Derudover er returkørsel ca. 45 min efter planlagt ankomst og er flyet forsinket ombooker vi dig til næste afgang eller eventuelt venter på at flyet lander, fastslår pressechef Thomas Jensen.

På selskabets hjemmeside kan man tjekke de forskellige afgangstider. Turen fra Aarhus til Billund tager en time og tyve minutter. Selskabet tilbyder også taxatransport for 100 kroner i Aarhus til Musikhuset, hvorfra selskabets busser kører.