Billund: Tidligt tirsdag morgen gik det galt, da en bil og en bus stødte sammen på Passagerterminalen ved Billund Lufthavn.

Uheldet skete klokken 4.19, hvor en 72-årig mand fra Søndersø kom kørende fra parkeringspladsen. Her skulle han have holdt tilbage for fuldt stop, men han kørte alligevel frem og stødte derfor sammen med en bus, som blev ført af en 28-årig mand fra Billund.

Ingen kom noget alvorligt til ved uheldet, men den 72-årige mand kan se frem til en sigtelse for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.