Bugatti i Lego ankommet til Lego House: - Man kan sige, den er kommet hjem

Billund: Store som små Lego- og bilfans mødte torsdag op i Lego House til afsløringen af en Bugatti Chiran, bygget i Lego Technic i størrelse 1:1.

Inden klædet blev løftet, var der blandt andet taler af direktøren for Lego House, Jesper Vilstrup, Marketingchef for Lego Technic, Niels Henrik Horsted samt bilentusiast og tv-vært Christian Grau.

- Med Bugattien vil vi først og fremmest vise, hvad det er, Lego Technic kan, og vi ville gøre noget, vi ikke havde prøvet før, sagde Niels Henrik Horsted.

Efter talerne var det tid til en byggekonkurrence for tre familier, og det var selvfølgelig en konkurrence om at bygge en legobil. De heldige vindere, der byggede den bil, der kunne køre længst, fik sig en legoæske med en noget mindre Bugatti-model, mens andenpladsen fik en Porschemodel.

- Jeg synes også, at den her er sejere, sagde Kiran på 7 år fra Galten, der fik andenplads sammen med sin far, Brian Degn.