Bryghuset vinder erhvervspris

Billund: Spar Nord og BDO har netop uddelt deres erhvervspris "Succes Virksomhed 2019". Prisen går til de 1.000 mindre danske virksomheder, der i løbet af de seneste fem år har leveret den mest overbevisende finansielle succes.

I hver region er der blevet uddelt 200 priser, og i Billund er det Michael Brogaard, der står bag Bryghuset, som har modtaget prisen.

- Det er et stort skulderklap. Vi er stolte over, at selvom vi er et lille bryggeri, klarer vi det godt. Prisen viser, at den måde, vi griber tingene an på, og det vi gør, er det rigtige, siger Michael Brogaard, og peger på Bryghusets initiativer som en del af årsagen til, at netop de har modtaget prisen.

- Vi definerer selv vores retning, og undgår at kopiere noget, der er set før, siger Michael og nævner blandt andet Bryghusets isproduktion som et eksempel.

- Der bliver solgt is andre steder, men vi er de eneste, der selv producerer isen, forklarer Michael Brogaard.