Brødre underviser i freestyle med fodbolden

Trænger man til et kreativt afbræk med fodbolden - eller til at sætte tekniske finesser på sit spil - så er Mathias og Jonas Landén Jeppesen klar til at lære fra sig.

Grindsted: Tekniske fodboldtricks, som ellers kun ses på strandene i Brasilien eller i tv-reklamer, kan nu læres i Lynghallen. Her har GGIF Fodbold hyret to af Jyllands bedste indenfor freestyle-fodbold til at undervise alle interesserede mellem otte og 99 år - piger og drenge. Første træningsgang bliver 2. februar kl. 17-18.Brødrene Mathias (16 år) og Jonas (19 år) Landén Jeppesen har seriøst dyrket freestyle i 2 ½ år og er blandt de dygtigste i Jylland til sporten.- Begge har spillet fodbold i GGIF, hvor Mathias både spiller og er ungdomstræner nu. I klubben var vi ikke i tvivl, da de henvendte sig og spurgte, om det var en aktivitet vi ville tilbyde. Freestyle er helt klart i familie med fodbold, og vi tror vi kan tiltrække nogen, som måske er kørt sur i den organiserede træning, men helt sikkert også mange, som er i klubben i forvejen og gerne vil lære tekniske trick, siger Søren Madsen, der formand for GGIF Fodbold, i en pressemeddelelse.