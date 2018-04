Brobygning mellem museumsgårde

Grindsted: Onsdag den 13. juni får Museumsgården Karensminde besøg af både fire repræsentanter fra Christian Lassens Minde Museum i Jarlund, Den Danske Generalkonsul fra Flensborg Kim Andersen og det sydjyske folketingsmedlem og formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, Anni Matthiesen (V). Besøget er tænkt som en ny relation mellem de to museer, som planlægger at udveksle idéer og erfaringer - og derved styrke hinanden og den fælles passion for kulturhistorie. Det er Anni Matthiesen, som er formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, der har taget initiativ til at få skabt forbindelsen mellem de to museer. Som nyudnævnt formand besøgte hun nemlig Christian Lassens Minde Museum, som ejes af Fælleslandboforeningen Sydslesvig, på sin første besigtigelsestur i Sydslesvig. Her fik hun idéen om at bringe de to museer sammen.