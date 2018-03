Brobyggerne:- Fedt at være i værkstedet

I denne uge er der 226 brobyggere, som prøver kræfter med sav, lineal og makeup-børster på Syddansk Erhvervsskole.

Grindsted: Hvad skal man vælge? Et af gymnasierne, en håndværkeruddannelse eller noget helt andet? I denne uge er eleverne i 8. klasse i brobygning, og det giver stor travlhed på Syddansk Erhvervskole med alle de unge gæster. - Pas på hovedet, unge mand, lyder det fra underviser Claus Jansen, mens Johan Løvbjerg Jensen fra Vorbasse koncentreret lægger an til at skære det første stykke metal til en værktøjskasse. Anton Mikkelsen og Magnus Mortensen, også fra Vorbasse, er endnu i gang med de svære tegningmål og har blandt andet lært, at alle mål skal tages fra den samme side af metallet. Ellers bliver stykkerne pilskæve. De er dog enige om, at det er alle tiders at bruge et par dage et andet sted end i klasselokalet i Vorbasse. - Det er rigtig fedt at være i værkstedet hele dagen og komme ud og prøve noget, der interesserer én, siger Anton, der ikke er helt sikker på, om han vil være kloakmester eller noget andet håndværksmæssigt. Magnus Mortensen ved bare, at han vil lave noget, hvor han kan komme til at bruge hænderne.

Syddansk Erhvervsskole i Grindsted Skolen, hvor man kan tage grundforløb blandt andet uddannelsen som tømrer, smed, kosmetiker, elektriker, it-supporter og industritekniker.Skolen har lige nu 67 elever, otte faste lærere samt flere eksterne undervisere.



I denne uge er 226 elever fra 8. klasse i brobygning på Syddansk Erhvervsskole. Eleverne er to dage på erhvervsskolen og to dage på en af de andre ungdomsuddannelser, gymnasierne, landbrugsskolen eller Tronsøskolen.



I 9. og 10. klasse er der brobygning igen. Denne gang i en uge. I mellemtiden deltager 8. klasserne også i Skills-stafetten samt i en Science-dag.

Ikke sidde stille Inde ved siden af kæmper Sarah Görnsmeyer fra Grindsted sammen med en flok drenge fra Filskov med at save firkantede klodser, der er lige. Det er ikke så nemt, finder de ud af. Godt nok vil de ude i virkeligheden ikke så ofte komme ud for at skulle bruge håndsav, men det er vigtigt at kunne det. - Det, der efter min mening kendetegner en dygtig håndværker, er, at man kan bruge håndværktøjet, pointerer underviser Lenni Schmidt Sørensen og sender flere af de unge tilbage til savebænken. Kloderne er lidt for skæve eller lidt for tykke. Sarah klør på: - Jeg gider ikke rigtig alt det boglige og duer ikke til at sidde stille med en bog hele dagen. Jeg vil hellere lave noget. Og udfordringen stopper ikke ved klodserne. Eleverne skal være med til at lave en 4,5 meter lang bro og vil her få viden om, hvad der holder - som når man lægger spær til et tag.