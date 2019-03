Britt vil have mere liv på Filskov Kirkegård

Graver Britt Pedersen fik torsdag leveret ti stærekasser og ti majsekasser af elever fra 5. klasse fra Filskov Friskole. Hun vil gerne have, at der skal være noget for både dyr og mennesker på Filskov Kirkegård.

Filskov: Naturen må gerne fylde lidt mere på Filskov Kirkegård. Her må gerne være flere insekter, flere sommerfugle, flere fugle - og smukke farver at se på. Det har 45-årige graver, Britt Hygum Pedersen, gået og ruget lidt over i et par år - og undervejs har hun talt med skoleleder Johan Andersen på Filskov Friskole. Torsdag kulminerede det hele med, at 5. klasse kom forbi med ti stærekasser og ti majsekasser, som de selv har kreeret i sløjd. De blev hængt op i udkanten af kirkegården, og det passer Britt Hygum Pedersen rigtig godt: - Stærene spiser de larver, der ødelægger græsplænen, og så er det bare så dejligt at høre fuglene synge, når man går og arbejder, siger Britt Pedersen, der i forvejen ser harer og fasaner, men hun vil gerne have mere. - Insekterne og bierne er trængte, så hvorfor kan vi ikke lave noget godt for dem her på kirkegården? Her er de ikke i vejen for nogen, siger Britt Pedersen, der har set en kirkegård i Ribe, der har bistader, men lidt mindre kan også gøre det: - Vi kan plante nektarplanter og buske, som sommerfuglene og insekterne kan lide. For eksempel har vi plantet et tørstetræ, for det kan citron-sommerfugle godt lide, og dem har vi i forvejen mange af, siger Britt Pedersen, der er uddannet gartner.

Britt Pedersen Britt bor i Brande, har to børn på 14 og 17 år, og da hun bor i et lille rækkehus, har hun fået kolonihave, hvor der snart skal være højbede med grøntsager igen.

Foto: Martin Ravn Fuglekasserne blev sat op. Foto: Martin Ravn

Lad græsset værre Hun har været ansat på Filskov kirkegård siden 2014: - Jeg var på en planteskole før, men jeg havde brug for, at det ikke skulle gå så stærkt, og så var jeg heldig at få dette her - og det er et dejligt job, siger Britt Pedersen. Hun kan godt blive ærgerlig over, at virksomheder klipper deres græsplæner helt i bund i stedet for at lade græsset give liv til dyr og insekter. - Hvorfor skal det hele være så klippet og fint?, spørger hun, der som gartner på et tidspunkt vandt et abonnement på et økologisk blad - og siden da har det interesseret hende at passe på naturen. - Jeg mener ikke, at vi alle sammen skal være veganere, men jeg sorterer mit affald, og jeg køber hellere dansk end økologisk, for der er også et spørgsmål om transport i det, og så forsøger jeg at undgå madspild, forklarer Britt Pedersen. Hun kunne også godt tænke sig at lave insekthoteller ved kirkegården - men i lidt mindre målstok end seks europaller oven på hinanden.

Foto: Martin Ravn Børnene fra Filskov Friskole gjorde, hvad de kunne torsdag for at give fuglene omkring kirken bedre muligheder.Foto: Martin Ravn

Kirkegården kan noget andet Indtil videre er hun dog godt tilfreds med de tyve nye fuglekasser, der skal op at hænge i træerne. - Måske er der en klasse, der har lyst til at lave endnu flere på et senere tidspunkt, siger Britt Pedersen, der gerne vil invitere elever og lærere fra skolen til at bruge kirkegården i for eksempel biologiundervisning. - Så kan de også se, om der er flyttet fugle ind i kasserne. Vi har allerede besøg i kristendomstimerne, hvor eleverne har kigget efter engle på gravene med en lærer, fortæller Britt Pedersen, der gerne ser, at kirkegården ikke kun er et sted, man besøger, når det er juleaften, og et sted, hvor oldemor ligger begravet. - Det kan også bruges til noget andet og være et sted, hvor man kan se, at tingene gror, blomstrer og lever. Vi vil gerne have mange flotte blomster og buske, som man kan se på - også hvis man bare er ude på en aftentur, siger Britt Pedersen.

Foto: Martin Ravn Der blev samarbejdet for sagen.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Håbet er at få mere liv på kirkegården i Filskov. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Fuglekasserne skulle højt til vejrs.Foto: Martin Ravn