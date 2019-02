Brians Renovation tømmer nu alle affaldsspandene

Billund Kommune: Det bliver et lokalt firma, som fremover står for at tømme genbrugscontainerne med genanvendeligt affald. Brians Renovation, der har base i Grindsted, har vundet udbuddet, og skal derfor fremover køre rundt til kommunens cirka 10.000 husstande for at tømme genbrugsbeholderen.

For borgerne bør det ikke få nogen nævneværdig betydning, at det pludselig er et andet firma, som står for at tømme containeren. Tingene vil fortsætte med at køre på samme måde som hidtil, men det vil altså være nogle andre, der henter affaldet.

- Det er de samme containere, og folk skal ikke til at sortere anderledes. Den eneste forskel bliver, at bilen er rød i stedet for blå, siger Brian Petersen, som er både ejer og direktør i Brians Renovation.