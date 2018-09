Brian og Jane slår dørene op til Nebelgaard

Torsdag er dørene åbne på ferie- og konferencecentret Nebelgaard i Nebel. Her er alle inviteret til at lægge vejen forbi for at se, hvad stedet kan tilbyde.

Nebel: Et kæmpestort sommerhus med plads til hele familien - og flere endnu - langt ude på landet. Det er nogenlunde beskrivelsen på Nebelgaard i Nebel.

Stedet har nu eksisteret i 10 år, og torsdag den 13. september får alle nysgerrige mulighed for at se, hvad stedet er for en slags.

- Der er mange, som går og siger til os, at de aldrig har været herude og se det, men at de meget gerne vil se det. Så nu åbner vi dørene igen, fortæller Jane Madsen, der ejer og driver stedet sammen med sin mand, Brian Madsen.

Stedet ligger langt ude på landet, og det er nok en af årsagerne til, at mange ikke kender til det.

- Det sker tit, at folk fra Grindsted eller Billund, som har været til fest herude, siger, at de ikke var klar over, at det var her. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på det, siger Brian Madsen, der på torsdag er klar med varm kaffe på kanden mellem klokken 11 og 20.