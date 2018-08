Den 1. september er det fem år siden, Brian Hansen overtog Legekæden, der blev en kombineret legetøjsbutik og boghandel. Det fejres over to dage.

- Jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle have noget med den branche at gøre. Jeg kendte Legekæden og deres hovedkontor, og det med legetøj, det kunne jeg lære mig selv. Jeg læser ikke særlig meget, så bøger var en jungle for mig. Derfor skulle der overtalelse til, før jeg gik med til det. Jeg var meget i tvivl, men hovedkontoret fik mig overbevist - og gudskelov for det. De to kæder går så godt i spænd. Det er den helt rigtige måde at gøre det på. I dag er der 20 af den slags kombinerede butikker i landet, fortæller Brian Hansen.

Anledningen er, at den 1. september er det fem år siden, at Brian Hansen overtog Legekæden fra Pia og Marius Overgaard.

Grindsted: Fredag den 31. august klokken 15 skærer Brian Hansen kagemænd ud i Legekæden/Bog & Idé i Vestergade. Lørdag har Brian Hansen lejet en softice-maskine og deler her is ud til alle børn.

Kendte ikke Grindsted

Brian Hansen bor i Horsens, og Grindsted var helt ukendt land for ham, da han overtog butikken i Vestergade.

- Det har været bedre, end jeg havde turde håbe på. Fra dag ét har der været en fantastisk opbakning fra kunderne. Det gælder både boghandlen og legetøjsbutikken. Men jeg har også haft meget kompetente medarbejdere. Det er vigtigt, mener Brian Hansen.

Der er i dag fire medarbejdere og Brian Hansen i den kombinerede butik, selv om Brian Hansen understreger, at det ikke er nemt at være selvstændig.

- Det er hårdt, og det kræver meget tid. Det gælder om at være med på "beatet" og være kreativ i sin markedsføring. Det havde jeg nok ikke regnet med. Men hvis jeg vidste, det jeg ved i dag, så skulle jeg have gjort det for 10 år siden, siger Brian Hansen.

Han og hustruen Lene, der står for Legekæden/Bog & Idé i Give, som de overtog for et år siden, vil ikke finde sig i, at de dystre profetier om butiksdød i byer af Grindsted og Gives størrelse, går i opfyldelse.

- Vi vil gøre vores for at modbevise de dystre spådomme om, at nethandel overtager detailhandlen. Det vil vi ikke være med til, siger Brian Hansen.