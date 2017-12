Brandvæsenet i Billund rykkede ud som aldrig før i 2017

- 2017 var året, hvor vi blev en smule udfordret i trafikken. De sidste ændringer er ved at være på plads i midtbyen, og vi har endelig fået lidt flere parkeringspladser og et stort flot Lego House, lød det blandt andet fra Dannie Binger.

Billund: Der har været nok at se til for brandmændene på stationen i Billund i 2017.

Tak til familierne

Som noget nyt i år var brandmændene kærester, koner og børn også inviteret med til parolen, og de fik også en stor tak med på vejen.

- Jeg vil gerne sige dig tak for et fantastisk 2017, for at slippe hvad du har i hænderne, når der er behov din hjælp. Tak for, at du lægger din kniv og gaffel og udsætter dit måltid. Ikke mindst en stor tak til alle konerne, kæresterne og ikke mindst børnene, som må undvære jer, når de er mest presset, og at I samtidig kan vende hjem til dem igen hver gang, lød det fra stationslederen, som efterfølgende gav blomster til kærester og konerne.

Familierne var også et af omdrejningspunkterne i talen fra Claus Olsen fra Trekantbrand.

- Et job som deltidsbrandmand kræver en meget forstående familie. Specielt her i julen, når alarmen bipper midt i madlavningen, og I bliver nødt til at rykke ud. Den slags kræver en hel særlig forståelse, sagde Claus Olsen.