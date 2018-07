Brandfolk er i gang med det lange, seje træk i Lundgård Plantage: Bliv væk fra området

- Her knokles på livet løs. Her er brandmænd og materiel fra mange forskellige stationer og fra beredskabsstyrelsen. Lige nu er der tale om en sej, langvarig indsats, siger indsatsleder Torben Ravn, der forklarer, at det fortsat brænder dybt nede i skovbunden - derfor blusser der flammer, gnister og røg op igen og igen.

Hejnsvig: Den gigantiske røgsøjle, der mødte brandmændene fredag eftermiddag i Lundgård Plantage, er ikke længere at se over trætoppene, men slukningsarbejdet er langt fra overstået. Faktisk er der særdeles travlt på den smalle grusvej, Lundgårdvej, ved Stenderup-Krogager, og inde i skoven, hvor røgen stadig hænger tyk mellem træerne - og tungt i næsen.

Det kan være farligt

Agerbæk Brandstation var allerede på pletten, da Billund Brandvæsen ankom, og Torben Ravn blev hurtigt klar over, at der skulle meget til for at få branden under kontrol.

- Jeg kender plantagen og er kommet her regelmæssigt hele livet. Den er på 700 hektar, og det var det samme areal, der brændte i Frederikshåb Plantage, og lige på den anden side af åen ligger Baldersbæk Plantage, der er fire gange så stor, og med vindretningen ville branden hurtigt kunne sprede sig, siger Torben Ravn.

Mellem klokken 16 og 22 fredag eftermiddag var branden på sit højeste, og knap 100 brandmænd var i gang på stedet.

- Nu pumper vi vand direkte op fra åen, siger Torben Ravn, der til middag lukkede Lundgårdvej for anden gang.

- Vi har haft en tilstrømning af folk, cyklister og bilister, og det besværliggør vores arbejde, og gør det vanskeligt for os at komme frem og tilbage på en snæver grusvej, hvis der pludselig er en kø af nysgerrige personbiler bag brandbilerne, siger Torben Ravn, der også er bekymret for de mange vandslanger, der ligger på kryds og tværs langs grusvejen og ind i skoven. Dem må man nemlig ikke bakke over, for så kan der gå hul, og brandmanden, der står midt i slukningsarbejdet inde i skoven, kan komme til at stå i en farlig situation, hvor han kan blive omringet af flammer.

- Vi har heller ikke brug for at miste køretøjer lige nu, påpeger Torben Ravn, der nok skal klare flere udkald om nødvendigt, selvom alle arbejder på højtryk.