Branden på Randbøl Hede under kontrol - efterslukningsarbejdet fortsætter lørdag

Randbøl: Den voldsomme naturbrand, som brød ud på Randbøl Hede fredag middag, er nu under kontrol. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelse.

Politi og brandvæsen blev alarmeret om branden fredag klokken 11.28 og arbejdede hele fredag dag og nat med at få bugt med flammerne, der strakte sig over et areal på cirka to gange fire kilometer. Natten til lørdag lykkedes det brandfolkene at få ilden under kontrol, men efterslukningsarbejdet ventes at fortsætte det meste af lørdagen, blandt andet ved brug af ni tankvogne og cirka 20 mand i området.

- Der er derfor fortsat indsat meget personel i området, idet der opstår opblusning af småbrande i hele området, hvilket gør, at fareområdet opretholdes, og de evakuerede i området ikke kan vende tilbage til deres ejendomme, lyder det i pressemeddelelsen.

Op mod 100 brandfolk har været tilkaldt til området fra stationer i både Egtved, Billund, Vejle, Vejen, Fredericia og Give. Branden producerede enorme røgskyer, der kunne ses fra blandt andet Billund, Egtved og Vestbyen i Vejle, og politiet måtte sende en helikopter i luften for at få overblik over flammerne.

Ingen personer er kommet til skade, oplyste politiet fredag, men borgere bør stadig holde sig væk fra området af hensyn til brandvæsenets arbejde.

Det er endnu uvist, hvad der startede branden.