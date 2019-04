Brandbil stjålet: 26-årig bragede ind i en mur

En 26-årig mand fra Aabenraa er sigtet for at stå bag tyveri af en brandbil i Grindsted natten til fredag. Han nåede ikke ret langt, men han blev til gengæld hurtigt snuppet af politiet.

Grindsted: En brandbil blev natten til fredag stjålet fra brandstationen i Vestergade i Grindsted. Tyven var dog ikke kommet langt med brandbilen, for den blev fundet ved den gamle Fakta, hvor den var havnet ind i en læsserampe med det resultat, at førerhuset blev knust. En 26-årig mand fra Aabenraa er nu sigtet for at stå bag tyveriet.

Det var en håndværker, der klokken 6.50 fredag morgen ringede til politiet og fortalte, at han kunne se brandbilen, der holdt noget atypisk og var banket ind i muren. Det viste sig, at brandbilen kort forinden var blevet stjålet, og det lykkedes ret hurtigt politiet at finde frem til den formodede gerningsmand.