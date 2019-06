Grindsted: Klokken 1.24 natten til torsdag blev politi og brandvæsen kaldt til Grindsted Privatskole, hvor der var udbrudt brand i en container. Containeren indeholdt diverse byggematerialer, som af gode grunde er blevet beskadiget.

Ifølge brandvæsenets indsatsleder på stedet er det usandsynligt, at en sådan brand kan opstå af sig selv, og politiet har derfor en mistanke om, at nogen kan have fået den idé med vilje at sætte ild til containeren.

- Vi har ingen mistænkte, men vi skal have undersøgt nærmere, om nogen forsætligt har sat ild til den, eller om det har været et uheld, siger politikommissær Mads Højen fra Sydøstjyllands Politi.

Ingen kom til skade ved branden, og det var udelukkende byggematerialerne i containeren, der blev beskadiget.