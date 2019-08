Boye Habekost efter 25 år på Hotel Legoland: Det skulle bare lige have været for en enkelt sommer

Billund: Det skulle bare lige have været for en enkelt sommer, jobbet som natportier på Hotel Legoland. Men nu har Boye Habekost foreløbig været ansat i 25 år.

I sin tid blev han ansat af Karen Lassen efter at have været ansat i en møbelforretning i Vejle. Men da en kompagnon trak sig, stod Boye Habekost uden arbejde, og det var ikke særlig godt, for han og fru Jane havde lige købt et rækkehus, og sønnen Jesper var kommet til verden i 1992.

Man rejser ikke fra en god chef, siger Boye Habekost ifølge en pressemeddelelse, og sender en hentydning til Karen Lassen, der i sin tid ansatte ham. Sammen med gode kolleger og glade gæster har hun betydet, at Boye Habekost blev hængende i det job, der skulle have været midlertidigt.

Når Boye Habekost ikke passer på hotellet, er han aktiv på fodboldbanen i Vejle Boldklub. Familien omfatter foruden Jane og Jesper også børnene Michal og Mette og barnebarnet Magnus. Alle børn er flyttet hjemmefra, men Manse på tre år - en Berner Sennen hund - bor sammen med Boye og Jane i huset i Billund.

Boye Habekosts 25-års jubilæum bliver fejret med en åben reception fredag 16. august klokken 11.00 i restaurant Pirate Ship i Legoland. /cak