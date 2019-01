Boston-studerende vil gerne i praktik i lokale virksomheder

Billund Kommune: Studerende fra MIT - Massachusetts Institute of Technology vil gerne i praktik i danske virksomheder. Faktisk står cirka 100 studerende på spring til en praktikplads i Danmark, og ti lokale virksomheder har netop hørt om muligheden. Praktiktiden kan foregå sommeren over eller efter sommerferien i en tre måneders periode, hvor den studerende kan arbejde med et projekt eller forskning.

- Det handler om at få udbytte af hinandens ideer, tanker og perspektiver, der måske kan give nye ideer til innovation, siger Antje Niklas, der arbejder med international rekruttering i arbejdsmarkedsafdelingen i Billund Kommune.

Ordningen er også et middel til at tiltrække kvalificeret højuddannet arbejdskraft på længere sigt.

De studerende bliver særligt udvalgt i en intern proces på det amerikanske universitet i Boston, og det står de danske virksomheder frit for, om de vil takke ja eller nej til den studerende.

Billund Kommune vil være behjælpelig med mulighed for bolig og transport under praktiktiden, hvis virksomheden ikke selv har nogen muligheder.

MIT har allerede lokale samarbejder med blandt andet Lego og Den Internationale Skole.

Er man som virksomhed interesseret i en praktikant kan Antje Niklas træffes på 72131118.