Borgmesteren om 2017: Åbningen af Lego House var det allerstørste

- Det er nemt at have et tæt samarbejde med en virksomhed som Lego, fordi Lego ikke blander sig i det politiske. Hvis de begyndte at præge de politiske beslutninger, vi tager, havde vi et problem. Lego har selvfølgelig nogle ønsker til deres byggerier, men de falder fint i tråd med det, vi gerne vil. Og de er meget tro mod Billund Byvision. Hvis du har set konflikter omkring lokalplan eller andet i Billund, har det ikke været med Lego. Så har det været andre, som har villet lavet noget, der gik i konflikt med den gældende lokalplan. Det siger noget om Legos holding til den måde, de vil præge vores samfund på, synes jeg, siger borgmesteren og tilføjer:

- Når vi ser på Billund Kommunes situation, er den helt atypisk i forhold til andre kommuner: Vi har en økonomi, der siger sparto. Vi har ved budget 2017 overskredet både service- og anlægsrammen (det beløb, som kommunen reelt set er berettiget til at bruge på et år, red. ), og det kom vi godt af sted med, så vi har på den måde fået løftet vores serviceniveau til glæde for alle borgere. Det er især børneområdet og ældreområdet. Den linje har vi fortsat ved budget 2018, siger Ib Kristensen.

- Det er svært at have gjort andet. Man har tre år i streg på generalforsamlingen nedstemt en prisstigning, og derfor har man fået et større og større underskud. Havde man taget prisstigningen med år for år, ville det ikke have ramt så slemt, som det gør nu. Derfor er det en kedelig sag for alle parter.

- Den er træls under alle omstændigheder, fordi den er så lovbestemt. Derfor har vi sendt den ind til Boligministeriet for at få en udtalelse omkring, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan. Det, vi ikke ved endnu, er, hvordan vi skal fordele udgifterne mellem lejerne og kommunen.

2017 har dog budt på blandt andet utilfredshed over lokalplaner flere steder, diskussioner om TrekantBrand, og her sidst på året kom der en sag om en stor huslejestigning for de ældre på Vorbasse Plejehjem på grund af en byggefejl.

I den anden ende har borgmesteren svært ved at finde et dediceret modstykke til årets højdepunkt, altså et lavpunkt for året:

- Åbningen af Lego House. For det første skal man tænke på den betydning, Lego House får for Billund og hele kommunen fremover, og for det andet skal man tænke på de handlende og borgerne i Billund, som nu er sluppet for byggepladsen. De kan begynde at se, hvad der kommer ud af det hele. Det var det allerstørste, siger han.

Stigende befolkningstal, nyrenoverede skoler, DM-ugen i cykling i Grindsted samt et erhvervsklima blandt landets bedste er nogle af de ting, borgmesteren hæfter sig ved for året der gik. Én ting står dog klarere end alle andre i 2017 for Ib Kristensen:

Mange forandringer i 2018

Overskriften på 2018 bliver ifølge kommunens styrmand nyt byråd og ny udvalgsstruktur.

- Vi har ændret på udvalgene, så de bliver mere borgervenlige - mere borgerorienterede. Det er meget spændende, fordi vi vender totalt op og ned på måden, vi har gjort det på.

Hvordan kommer borgerne til at mærke det?

- Vi skulle gerne blive mere målrettet ud mod borgerne, så vi får afskaffet, at borgerne sendes rundt i vores system. Det skulle gerne blive sådan, at når du har en sag ved kommunen, så har du en eller to sagsbehandlere, og så sørger de for, at du får den hjælp eller behandling, du skal have, siger borgmesteren, som dog også understreger, at vejen derhen tager tid:

- Det første år rent politisk kommer til at gå med at få det til at fungere. Faren er, at der er sager, der kommet til at køre i to udvalg, fordi man kører videre efter: "Det plejer vi at gøre". Så det skal vi være klar til at stoppe, så der kun er et udvalg, der tager sig af det. Men det skulle være mærkeligt, hvis vi helt kunne undgå, at der vil ske nogle fejl under den forandring. Hele vores administration og organisation skal nemlig også forandres, så det passer til den politiske struktur. Personer flytter rundt og får ny chef. Det tager tid, og det tager nok det meste af 2018, forklarer Ib Kristensen.