Grindsted: Onsdag kom det officielt frem, at Grindsted for tredje år i træk skal stå for at afvikle en større begivenhed i cykelsporten, når enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt finder sted i byen 22. august 2019.

Sidste år var byen således vært for det internationale "Gran Fondo", og i 2017 stod nærmest en hel sommeruge i Danmarksmesterskabernes tegn. Navnlig sidstnævnte begivenhed gav ifølge borgmester Ib Kristensen (V) en masse brugbar erfaring, som skal sikre en event uden nævneværdige klager til næste år.

Til DM modtog han mange positive tilbagemeldinger, men også nogle mindre gode fra beboere i de afspærrede områder under løbene.

- Vi har taget til os, at vi skal blive endnu bedre til at informere borgerne inden løbet, så vi er sikre på, at de ved, hvor og hvornår vi spærrer veje af, siger han.