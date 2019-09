Økonomiaftalen mellem regeringen og KL betyder, at der er flere penge på vej til Billund Kommune. Ib Kristensen vil dog ikke glæde sig for tidligt, mens Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup er godt tilfreds.

Billund Kommune: Flere penge er på vej til Billund Kommune, efter at regeringen og KL, Kommunernes Landsforening, fredag formiddag offentliggjorde den nye økonomiaftale.

Aftalen betyder, at kommunerne samlet set får 1,7 milliard kroner mere til at drive børnehaver, skoler og plejehjem for i 2020. Med aftalen fjernes desuden den sidste rest af omprioriteringsbidraget, der de senere år har pålagt kommunen at spare to procent på den offentlige service.

Borgmester Ib Kristensen (V) synes, at aftalen ser "ganske fornuftig ud", når man ser på kommunerne samlet.

- Det ser ud til, at vi både får til den demografiske udvikling, der er på børn og ældre, og at vi også får lidt ekstra. Når pengene så deles ud på kommunebasis, er det ikke sikkert, at billedet er helt det samme. Derfor er vi meget spændt på at se, hvordan det ser ud, når vi får vores egne tal. Så jeg vil se pengene, før jeg tør sige noget om, hvad jeg mener, vi skal bruge dem på, siger han.

Ib Kristensen håber dog, at aftalen betyder, at Billund Kommune slipper for at lave besparelser eller at lave færre besparelser end planlagt.