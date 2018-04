Borgmester og udvalgsformænd er klar til at møde borgerne

Billund: Den 6. marts vedtog Billund Byråd, at spørgetiden i byrådssalen fremover skal erstattes med en egentlig træffetid hos borgmesteren og udvalgsformændene en gang om måneden. Ordningen skal evalueres efter et år, og er netop trådt i kraft. Således vil borgerne onsdag den 11. april fra kl. 16 kunne møde frem på rådhuset med spørgsmål, der optager dem.

Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til borgmester Ib Kristensen, formand for teknik & miljø Per Nyhus, formand for børneudvalget: Ann Charlotte G. Vilstrup, formand for unge- og kulturudvalget Stephanie Storbank og formand for voksenudvalget Robert Terkelsen.

- Vi glæder os meget til på denne måde at kunne tilbyde borgerne at komme med deres spørgsmål og komme direkte i dialog med det politiske, hvor formanden tager i mod. Det er op til borgerne hvem de vil tale med. Vi er som udgangspunkt alle til stede hver gang og man kan selv vælge hvem man vil tale med og så går vi ud i et mødelokale, fortæller borgmester Ib Kristensen.