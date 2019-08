Borgmester jubler over 'fantastisk' cykelfest

For to år siden blev Billund Kommune kimet ned af utilfredse borgere oven på cykelugen. I år har man i stedet modtaget rosende ord, og derfor kalder borgmesteren torsdagens cykelløb for fantastisk.

Grindsted: Torsdagens byfest i Grindsted, da PostNord Danmark Rundt kom forbi, forløb fantastisk. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra hovedarrangøren Billund Kommune: - Jeg synes, det hele forløb fantastisk. Da jeg gik nede i byen, fik jeg stor ros over, at vi havde fået cykelløbet til Grindsted. Der er også folk i dag, som har stoppet mig og sagt, at det var alletiders. Så jeg kan kun være godt tilfreds. Der skal lyde stor ros til de andre arrangører og også til vores folk i kommunen, som har stået for det, lyder det fra borgmester Ib Kristensen (V). - Så fik jeg også den overraskelse i går, at cykelløbet ikke kun blev sendt på DR, men også på Eurosport ud til 52 lande. Så der fik vi da lige lidt mere for pengene, tilføjer borgmesteren.

Enkelte klager Da DM Ugen i cykling for to år siden blev holdt i Grindsted, var der efterfølgende stor kritik af Billund Kommune. Mange borgere mente, at der var blevet informeret for lidt om de forskellige vejspærringer, og de sociale platforme flød over af utilfredse kommentarer. Det har der slet ikke været oven på cykelløbet torsdag, og ifølge borgmesteren selv har Billund Kommune heller ikke modtaget i nærheden af samme mængde borgerhenvendelser. - Selvfølgelig var der et par klager, men det var småting i forhold til tidligere. Der er altid nogen, som synes, at det er forkert med cykelløb i byen, men når jeg så har snakket med folk, har der egentlig også været forståelse for det. Der er så også forskel på i år og for to år siden. Dengang var der spærret af i flere dage, i år var det fire timer, siger Ib Kristensen. - Men det skal vi selvfølgelig stadig tage seriøst. Det vil være lykken, hvis vi kan lave sådan et arrangement en anden gang uden klager, tilføjer han.

Evaluering af løbet Nu venter en mere officiel evaluering af cykelløbet. - Vi skal finde ud af, om vi skal gøre det en anden gang eller prøve at trække noget nyt til. Der er ingen tvivl om, at vores tanke er, at der skal events til byen, og det vil vi arbejde videre med, siger borgmesteren. Også hos Sydøstjyllands Politi er evalueringen, at alt forløb efter planen. Politiet har således ikke noteret en eneste hændelse fra Grindsted på døgnrapporten. - Politimæssigt forløb det hele præcis, som det skulle, siger fungerende vicepolitiinspektør Mikkel Ross.