Borgmester: - Visionen er stadig 30.000 borgere i Billund Kommune

Vi ved, at vi mister rigtig mange unge, der skal i gang med deres studier. De er interessante at tale med. Hvad sker der i alderen fra 19 til 25 år, og hvad kan trække dem hjem herefter, når de har fået deres gode uddannelse? Fra lidt ældre tilbageflyttere ved vi, at de gerne vil købe hus nogenlunde billigt uden at stifte alt for meget gæld, de vil gerne have farmor i baghaven og tilbage og være en del af et nærmiljø.

Marianne Witte, bosætningskoordinator, Billund Kommune