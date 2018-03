Borgmester: Svært at sige noget om betydningen af Lego-regnskab

- En ting er, hvad Lego skal betale i skat. Noget andet er, hvad vi har lagt ind i vores budgetter. Vi har generelt en tendens til, at vi ikke budgetterer for højt i overslagsårene som i de år, vi er i, siger Ib Kristensen.

- Den præcise betydning er svær at sige noget om, for der er mange ting, som spiller ind. Så der skal regnes grundigt efter, siger borgmesteren.

Salget af Lego-produkter til forbrugerne var i 2017 på samme niveau som i 2016, forklarede Niels B. Christiansen på tirsdagens pressemøde, hvor han redegjorde for Legos 2017-regnskab. Når Lego alligevel har haft fald i omsætning og overskud, skyldes det, at der i tidligere år er blevet solgt ekstraordinært meget til Legos samarbejdspartnere, som dermed har opbygget nogle store varelagre. Disse varelagre er nu blevet mindre.

Flot regnskab

Med en omsætning på 35 milliarder kroner i 2017 står Lego tilbage med et driftsresultat på 10,4 milliarder kroner samt et nettoresultat - altså overskud efter skat - på 7,4 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til 2016, hvor nettooverskuddet lød på 9,4 milliarder kroner i overskud, men borgmesteren vil ikke hoppe med på vognen af folk, som synes, at der er tale om et dårligt regnskab. Et så stort overskud er flot, mener han.

- Uanset hvad, så synes jeg da, at det er et flot regnskab. Det er da fantastisk at have et overskud i den procentsats. Det er et overskud på næsten 30 procent af omsætningen. Det tror jeg ikke, at ret mange andre kan gøre, siger Ib Kristensen.

Lego omsatte i 2016 for 37,9 milliarder kroner og tabte sidste år dermed 2,9 milliarder i omsætning. Det svarer til et fald i omsætningen på otte procent.