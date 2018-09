Borgerservice skal nytænkes: Billund må leve med to åbningsdage

Billund kommune: Borgerne i Billund må leve med, at åbningstiden i borgerservice på Billund Bibliotek vil være beskåret en rum tid endnu. Her er fire åbningsdage skåret ned til to, mens forvaltningen arbejder på at finde en form for fremtidens borgerservice. Oprindeligt skulle borgerservice i Billund til nytår være vendt tilbage til fire ugentlige åbningsdag, men nu trækker det ud til engang i løbet af foråret.

Forvaltningen vil nemlig nytænke ikke bare borgerservice, men også rådhusbetjeningen på Jorden Rundt i Grindsted samt den måde, kommunen kommunikerer digitalt med borgerne.

Politikerne i unge- og kulturudvalget har netop nikket ja til det forslag.

- Vi ved godt, at det ikke er en populær beslutning med den reducerede åbningstid i Billund, men vi synes, det er en god idé at se på den samlede måde at servicere borgerne på, og i det lys kan vi godt leve med, at Billund fortsat er beskåret nogle måneder, siger Stephanie Storbank (V), formand for udvalget.