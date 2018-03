Borgerne skal kunne følge forureningens udvikling

Det skal være let for borgerne at følge med i, hvad status er på forureningssagen i Grindsted. Derfor vil Billund Kommune og Region Syddanmark i fællesskab lave en interaktiv hjemmeside med alle kendte informationer.

- Det bliver ikke i morgen, at I kan gå ind og kigge på sådan en side, men det er et arbejde, som er sat i gang, lød det fra Jørn Lehmann Petersen.

Han kunne dog ikke sige noget om, hvornår et sådant værktøj kan være klar til at tage i brug.

- Det er noget, som vi allerede er ved at sætte i gang. Planen er, at regionen og kommunen vil lave en fælles hjemmeside med noget historik og en fortælling om, hvor vi er nu. Tanken er, at vi vil gøre det interaktivt, så brugerne kan klikke på de enkelte steder og se, hvordan tingene ser ud netop der, sagde Jørn Lehmann Petersen (S), formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, i forbindelse med torsdagens borgermøde på Grindsted Gymnasium.

Politikerne vil i fremtiden ikke slippe for at blive mindet om, at der i Grindsted er en stor gruppe mennesker, som ønsker at få gjort noget ved forureningen efter Grindstedværket. To tidligere kommunalpolitikere, Susanne Mathiesen og Kai Bayer, har taget initiativ til oprettelse af en borgergruppe med navnet "Ryd op efter Grindstedværket". Borgergruppen holder opstartsmøde onsdag den 11. april klokken 19 i Magion i Grindsted.

Lidt som en knæoperation

På borgermødet fik de par hundrede mennesker, som var mødt frem, en redegørelse for, hvor sagen står, og hvordan det vil kunne lade sig gøre at gribe den an. Budskabet fra de fremmødte, som blandede sig i debatten, var ikke til at tage fejl af: Der skal gøres noget for at få styr på forureningen - og det kan faktisk kun gå for langsomt.

- Hvis alt det, der siver ud i Grindsted Å, havde været blåt eller lilla og lugtet grimt, ville der være gjort noget ved problemet for længst, lød det blandt andet fra en borger, som selv har den tvivlsomme fornøjelse at bo oven på et af de forurenede områder.

Når arbejdet med oprensningen ikke gik i gang i samme øjeblik, som problemerne blev opdaget, har det dog sin naturlige forklaring.

- Jeg plejer at sammenligne det med et god, gammeldags knæoperation. Man går ikke bare ind på sygehuset og siger, at man skal opereres i knæet, og så bliver det ordnet. Der er en lang periode med forundersøgelser, for det kunne jo være, at problemet kunne løses med træning, lød det fra Jørn Lehmann Petersen.