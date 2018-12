Borgerne er glade for møder med udvalgsformænd

Sådan lyder det fra borgmester Ib Kristensen (V) et år efter, at de månedlige kaffemøder med udvalgsformændene blev sat i værk. Den direkte dialog med borgerne erstattede byrådets spørgetid, hvor borgere i forlængelse af byrådsmøder havde mulighed for at stille spørgsmål. En mulighed, som sjældent blev benyttet.

Ved kommunens fødsel 1. januar 2007 blev reglerne for spørgetid i byrådssalen vedtaget: Borgere kunne efter et byrådsmøde stille spørgsmål til borgmesteren, men det var ikke tilladt at spørge ind til sager, som var blevet behandlet på den aktuelle dagsorden. I marts 2018 vedtog byrådet at droppe denne spørgetid. I stedet er der nu cirka en gang om måneden mulighed for at lægge vejen forbi rådhuset, hvor borgmesteren og de fire udvalgsformænd byder på en kop kaffe og mulighed for en snak om stort og småt.

- Folk kommer ind fra gaden og siger, at det er dejligt, at de kan få en dialog. Det er den form for tilkendegivelser, jeg oplever. Folk kan komme uden at bestille tid og snakke med de ansvarlige politikere, og det lader det til, at de synes godt om, siger Ib Kristensen, som ikke er sen til at betegne tiltaget som en succes.

Netop det faktum, at der er tale om en dialog og ikke blot et spørgsmål efterfulgt af et svar, har vakt glæde.

Nemmere på denne måde

Der er ikke ført statistik over antallet af spørgsmål, der blev stillet i byrådets spørgetid. Det havde ellers været meget overskueligt, og det var næppe mere end en enkelt eller højst to gange om året, at muligheden for at stille spørgsmål blev benyttet.

Den bedre mulighed for dialog og muligheden for at stille et spørgsmål, uden at have temmelig mange tilskuere, kan være blandt årsagerne til, at borgerne er mere positive over for denne form for dialog.

- Jeg tror, det er nemmere for en borger at komme ind og sidde over for en politiker i stedet for at skulle stille et spørgsmål et sted, hvor mange sidder og lytter. Her kan vi desuden få en dialog. Det kunne man heller ikke i spørgetiden, siger Ib Kristensen.