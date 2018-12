Den gamle metode med at få sit hus til at se beboeligt ud, virker stadig, lyder det fra politiet.

Billund Kommune: At antallet af mennesker, der har oplevet at komme hjem til et hus, der er gennemrodet efter et indbrud, gennem de senere år har været faldende, skyldes blandt andet, at folk selv har fået et større fokus på området.

- Borgerne er overordnet blevet bedre til at sikre sig og søge den hjælp, der er at få, siger vicepolitiinspektør Frede Nissen fra Sydøstjyllands Politi.

Den hjælp kan både være i form af opsætning af alarmer, en gensidig aftale mellem naboerne, at man holder øje med hinandens huse, eller noget helt tredje. Men især den gode og gamle metode med at sørge for, at ens hus ser beboeligt ud, bliver anbefalet.

- Vi anbefaler virkelig også den fysiske kontakt mellem naboerne, når man skal på tur. Sørg for at få sat en bil i indkørslen, hvis der alligevel er to biler hos naboen, at lyset tænder på skiftende tidspunkter, og at der ser beboeligt ud. Det er noget, som folk har hørt tusindvis af gange, men det virker altså, siger Frede Nissen.