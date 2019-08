Der er ingen grund til at have parkeringsvagter i Grindsted. Det mener Borgerlisten, som foreslår at droppe alle regler om tidsbegrænset parkering i byen. Formanden for teknik- og miljøudvalget er dog lunken over idéen.

- Den dag, vi får oplever, at alle butikkerne er fyldte, og vi har fået byfortættet, så kan vi tage det op igen. Lige nu er der bare ikke behov for dem. Så skal vi ikke genere folk ved at have dem gående, siger Ole Marcussen.

Grindsted: Parkeringsvagterne i Grindsted er mere til gene end til gavn. Derfor vil det være bedst for byen, hvis de bliver helt droppet. Sådan lyder det i hvert fald fra Borgerlisten, som sidder med to mandater i Billund Byråd.

- Der er mængden af biler så stor, at det er nødvendigt at regulere det, siger Ole Marcussen.

For parkeringskontrol skal der nemlig fortsat være i kommunen, mener han. For mens det er overflødigt i Grindsted, vil det være nødvendigt i Billund.

- Den kontrakt, der er lavet med Aalborg Kommune, er da en gudsjammerlig dårlig kontrakt, siger Ole Marcussen, som mener, at Billund Kommune bør hjemtage opgaven med at foretage parkeringskontrol.

Formand: Dårlig idé

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune, Per Nyhus (DF), erkender, at der er masser af parkeringspladser i Grindsted, men han er alligevel tøvende over for idéen om helt at give parkeringen helt fri.

- Jeg har set eksempler nogle steder, hvor man har gjort det samme, og det bliver kaotisk. Men jeg har heller ikke indtryk af, at der bliver udskrevet ret mange p-afgifter i Grindsted, siger Per Nyhus.

Idéen om at hjemtage opgaven er ifølge Per Nyhus en dårlig idé. Da staten snupper 70 procent af de penge, der kommer i hus via p-afgifter, vil det give underskud selv at stå for opgaven, mener han.