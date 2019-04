- Jeg har lige været henne og snakke med børnefamilierne, og børnene har suset rundt i Magion og hygget sig. Det her var et forsøg, og jeg synes klart, at vi kan gøre noget i stil med det en anden gang, konkluderede han.

Tingsforstoppelse

Livssstilsekspert Anna Glad gav en indledende peptalk, som pegede direkte frem mod den demonstration, som over middag samlede endnu flere deltagere uden for Magion:

- Den nye generation Y er ikke så interesseret som os andre i at kaste sig ind i hamsterhjulet. De vil have nærvær, frihed og mulighed for at hente børn tidligt fra institutionen. Der har været en "tingsforstoppelse" siden 2008, som fører til, at flere og flere vælger at deles om ting i stedet for at fylde mere på hylderne. Meget tyder på, at det er blevet en permanent tilstand, så tiden er til deleøkonomi, lød det blandt andet fra Anna Glad.

Det inspirerede ved flere af bordene, hvor debatten gik livligt om at dele. Et af bordene udviklede ligefrem en app, som man kunne bruge til at være fælles om mange ting. Her gik debatten også om nye boformer og fællesskaber som afløsning for traditionelle parcelhuskvarterer.

Ved andre borde diskuterede man, hvordan man få turisterne ud i alle kroge af kommune, hvordan man skaber bedre integration mellem nytilflyttede og folk, der har boet her længe. Kulturbudgettet var også til debat sammen med normeringer på børneområdet.