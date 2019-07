Den 1. november åbner der et nyt, stort lægehus med tre praktiserende læger i Lagersalgs tidligere lokaler i Borgergade 14.

Grindsted: Den 1. november er der godt nyt til borgerne i Grindsted, der ligesom mange andre byer mangler praktiserende læger. Der kommer nemlig to nye læger til byen i et nyt stort lægehus, der åbner i lokalerne i Borgergade 14, der indtil for nylig husede Sportmasters Lagersalg. Det er den spanskfødte læge Maria Perez Gomez, der har været i Danmark siden 2015, der står bag det kommende lægehus. Hun har siden 1. oktober 2017 været praktiserende læge i Jernbanegade 9 i Grindsted, hvor læge Jørgen Bruun havde praksis i næsten 20 år. Maria Perez Gomez har længe gerne villet have kollegaer, hvilket ikke var muligt i de nuværende lokaler i Jernbanegade. Derfor har hun i et stykke tid været på udkig efter egnede lokaler i Grindsted.

Foto: unknown Den 1. november åbner et nyt lægehus i Borgergade 14. Her bliver der tre læger til at klare Grindsted-borgernes skavanker. Foto: Jan Kronvold

Har savnet kolleger - Jeg har taget initiativ til et nyt lægehus med flere læger, fordi jeg altid har kunnet lide at have kollegaer, som jeg blandt andet kan sparre med, fortæller Maria Perez Gomez. Hun har fået fat i to læger til at være med i den nye praksis. De har - som Maria Perez Gomez - spansk baggrund og arbejder allerede i Danmark. Lægerne har været i Danmark imellem tre og fire år. - Det har været et langt forløb, der startede for et år siden. Det hele begyndte som en snak mellem venner, og det har så udviklet sig. Nu glæder vi os til at komme i gang, så borgerne kan få en fast læge, fortæller Maria Perez Gomez.

Foto: Jan Kronvold Her i Lagersalgs tidligere lokaler åbner der et nyt lægehus til november. Foto: Jan Kronvold

Stor ombygning Der er tale om den kvindelig læge, Anabel Ameal, der stammer fra Madrid, men som i dag bor i Billund, og en mandlig læge, Olsen Aparicio Cao, der oprindelig er fra Cuba, men som har boet i Spanien i mange år. Han er i dag bosat i Esbjerg. De bliver alle tre partnere i lægehuset. - Der skal indrettes seks-syv rum, da vi skal have mere personale, end jeg har i dag, hvor der er en sygeplejerske og en sekretær. Der skal være plads til tre læger, to sygeplejersker og to sekretærer. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor mange patienter vi kan tage ind, siger Maria Perez Gomez.

Foto: Jan Kronvold Bygmester Claus Junge, der ejer Borgergade 14, går i gang med at bygge Lagersalgs tidligere lokaler om til et lægehus efter sommerferien. Foto: Jan Kronvold

Skal bygges en del om Det er bygmester Claus Junge i Filskov, der ejer bygningen, og lokalerne, som skal indrettes til lægehus, skal bygges en hel del om. Der er i alt 400 kvadratmeter. - Der skal laves rigtig meget om, og vi går i gang med ombygningen efter sommerferien, så det bliver klar til den 1. november. Selve facaden bliver der ikke ændret meget ved. Der bliver dog sat et vindue i gavlen over mod SkoUniverset, fortæller Claus Junge. For at få kommunens tilladelse til at indrette en lægeklinik i det tidligere Lagersalg skulle der en del forhandlinger til. - Jeg synes, at der har været et godt samarbejde med kommunen i denne sag, og at det er gået ret stærkt med at få tilladelserne, siger Claus Junge.

Foto: Martin Ravn Det er læge Maria Perez Gomez, der har taget initiativ til et nyt lægehus i Grindsted. Foto: Martin Ravn