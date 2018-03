Borgerforslag vil sætte jordforurening i Grindsted på Folketingets dagsorden

Miljøforkæmper Bjarne Hansen har arbejdet hårdt for at få nogen til at tage ansvar for at få ryddet op ved fiftdepotet ved høfte 42 ud for Cheminova. Sammen med to politikere vil han tvinge folketinget til at tage stilling til et forslag, hvor staten skal tage sig af forureninger som for eksempel i Grindsted. Arkivfoto: Johan Gadegaard.