Borgere til politikere om forureningen i Grindsted: Undersøg om vi kan blive syge

- Jeg kender til fem personer bare i østbyen, der har fået ALS. Fire af dem er døde. Det er et meget højt og foruroligende tal, lød det blandt andet fra den kendte Grindsted-debattør Ketty Hjøllund med henvisning til, at der kun opdages 50-100 nye tilfælde af ALS hvert år i Danmark. Hun vil derfor have en undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem forureningen og neurologisk sygdomme.

Kommunen og regionen havde arrangeret infomødet sådan, at borgerne i to timer kunne komme rundt til tre af de forurenede steder i byen og snakke med eksperter, og efterfølgende ville der være pressemøde på rådhuset. Det var dog ikke kun pressen, som havde fundet vejen til rådhuset, men også borgerne, som havde endnu flere spørgsmål og kommentarer til både kommunen og regionen.

Sagen om forureningen under Grindsted efter Grindstedværket har fået nyt liv i den offentlige debat.Det er sket, efter at forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har kortlagt, præcist hvilket sted en stor del af forureningen siver op i Grindsted Å samt dokumenteret mængden af forureningen, som blandt andet består af over 200 kg vinylklorid årligt. Endnu et borgermøde er planlagt i denne omgang. Det holdes torsdag den 15. marts på Grindsted Gymnasium fra klokken 16.

- Vores datter har selv fået en sjælden sygdom. Det er ikke sikkert, at der er nogen sammenhæng, men det kunne være godt at få at vide, lød det fra Rita & Svend Lerke-Møller, som også undrede sig over, at man kunne finde penge til at rydde op i Kærgård Klitplantage, men ikke i en by som Grindsted.

- I dag bor vi i et lejet hus inde i Grindsted, men vi har lige købt grund ude ved Engsøen, hvor vi går og overvejer at bygge nyt. Men det er noget foruroligende, hvis der er en sundhedsrisiko eller sygdomme, som man ikke kender til, lød det fra et ungt par, som ikke ville have deres navne i avisen.

Også ude på de tre lokaliteter i byen forud for pressemødet var et af de gennemgående spørgsmål, hvorvidt forureningen har ukendte sundhedsmæssige konsekvenser.

Handleplan af en vis størrelse

På pressemødet blev det dog slået fast med syvtommersøm, at der kommer en såkaldte handleplan 3 fra Region Syddanmark for forureningen under Grindsted. Handleplanen kommer til at beskrive, hvilke undersøgelser man snart sætter gang i. Ifølge formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen (S) bliver handleplanen af en "vis størrelse" og med et langt sigte.

Giver dagens debat anledning til at tage sundhedsmæssige undersøgelser med i handleplanen?

- Handleplanen vil køre på det rent tekniske, hvor vi sætter fokus på, i hvilken retning forureningen strømmer og hvor dybt. Det skal give os grundlag for, hvordan vi eventuelt kan sætte ind, men det afskærer os i regionen ikke fra at kigge på det sundhedsmæssige, som er et vigtigt supplement i hele denne debat. Det er bare ikke en del af miljøudvalget, men sundhedsudvalget, og derfor vil vi tage hjem og analysere, hvilke muligheder vi har, sagde Jørn Lehmann Petersen.