Borger bestilte fartkontrol: Politiet roser Billunds bilister

Billund: Alt for mange mennesker kører for hurtigt ad Møllevej. Det mener i hvert fald mindst én lokal borger, som derfor tog affære og via Sydøstjyllands Politis funktion "bestil en fartkontrol" bad politiet komme til Møllevej med fotovognen.

"Efter en konkret vurdering af henvendelsen, sammenholdt med at Billundskolen ligger tæt på Møllevej, vurderede vi, at henvendelsen var aktuel. Medarbejdere fra Sydøstjyllands Politi mødte derfor op med vores fotovogn den 13. september ved skolen og lavede en fartkontrol," skriver Sydøstjyllands Politi på sin Facebook-side.

I løbet af de timer, fartkontrollen holdt på Møllevej, kørte 200 biler forbi, og det viste sig, at blot fire kørte så hurtigt, at der måtte knipses et billede. Heraf kørte en enkelt mindst 70 kilometer i timen, hvilket udløser et klip i kørekortet.

Med blot fire fartoverskridelser betegner politiet indsatsen i Billund som positiv og roser de lokale bilisters kørsel.