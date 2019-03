Bolette er indianer i Legoland: - Legoland er en følelse

Billund: Lørdag den 30. marts åbnede Legoland for 51. gang. Det er ikke kun børn og barnlige sjæle, der har glædet sig til, at parken endelig skulle åbne, det har Legolands ansatte også.

En af dem er Bolette Enghave. Hun er 25 år og skal til at begynde på sin 6. sæson som medarbejder ved forlystelserne.

Til trods for adresse i Aarhus, studier og kæreste kan hun ikke lade være med at komme igen og bruge weekender og ferier på at arbejde i Billund. Og den første åbningsdag i parken er altid noget helt specielt.

- Jeg glæder mig mere nu, end da jeg begyndte på min første sæson, for nu ved jeg, hvad der venter, og det kan man kun blive glad af, fortæller Bolette, der har svært ved at sætte en finger på, hvad det er for en glæde, der rammer hende.

- Det er glæden ved det gode sammenhold mellem kollegerne, gæsterne, der er glade og solen, der skinner. Det er en følelse, man mærker helt nede i maven, forklarer Bolette og tilføjer:

- Legoland er en følelse.

Det er denne følelse, der hvert år får Bolette Enghave til at vende tilbage.

- Jeg elsker stemningen i parken og det at give gæsterne en god oplevelse.

Det er heller ikke til at komme udenom, at kollegerne spiller en stor rolle for glæden ved at komme på arbejde.

- Her er sådan et godt fællesskab, og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Jeg har fået nogle af mine allerbedste venner gennem mit arbejde, venner, som jeg er sikker på, jeg vil have resten af livet.